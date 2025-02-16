МАГАТЭ сделало заявление после российской атаки по Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ 15 февраля сделало заявление о последствиях удара российского беспилотника по конфайнменту на ЧАЭС. В агентстве отметили, что, несмотря на значительные повреждения укрытия, уровень радиации на объекте не изменился.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

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Что сказали в МАГАТЭ об ударе России по ЧАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинские пожарные круглосуточно работают в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после удара российского беспилотника 14 февраля по саркофагу, под которым находится энергоблок, разрушенный в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Группе МАГАТЭ был предоставлен неограниченный доступ к месту взрыва, и она провела широкое обследование, чтобы оценить повреждения Нового безопасного конфайнмента, где беспилотник пробил отверстие в крыше,

– отметили в агентстве.

Эксперты МАГАТЭ увидели дым с крыши НБК и почувствовали запах горелого пластика.

Непрерывные усилия по тушению и предотвращению распространения любых остаточных пожаров, к которым привело наличие легковоспламеняющегося материала в обшивке крыши укрытия, задерживают работы по началу ремонта повреждений на Новом безопасном конфайнменте.

Несмотря на значительные повреждения, вызванные ударом беспилотника, группу МАГАТЭ сообщила, что уровень радиации на месте не изменился. Это также было подтверждено собственными измерениями группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК по сравнению с теми, которые регистрировало МАГАТЭ с момента установления постоянного присутствия на месте чуть более двух лет назад.

Очевидно, что это был очень серьезный инцидент, когда беспилотный летательный аппарат ударил и повредил большое защитное сооружение на большой ядерной площадке. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атаковать ядерный объект – это абсолютно запрещено, этого никогда не должно произойти,

– сказал Гросси.

Во время обхода НБК члены группы МАГАТЭ заметили, что большая территория вблизи саркофага пострадала от удара беспилотника и пожара. Команда подтвердила, что как внешняя, так и внутренняя оболочка арки Нового безопасного конфайнмента была повреждена, вызвав отверстие диаметром примерно шесть метров, а также повредив некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Группе МАГАТЭ также показали часть остатков вражеского беспилотника, оставшихся на месте, включая части крыльев. Поврежденный беспилотник украинские специалисты изъяли и забрали для дальнейшего исследования.

Команду агентства также сообщили, что на ЧАЭС планируют установить дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозоля вблизи зоны поражения дрона. Однако эту задачу нельзя выполнить, пока не будет полностью ликвидировано пожара, оставшиеся, во избежание возможного повреждения датчиков.