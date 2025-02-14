Еще 15 метров в сторону, и была бы радиационная авария, – председатель ГАЗО Григорий Ищенко

В ночь на 14 февраля Россия атаковала ударным дроном саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Последствия атаки могли бы быть катастрофическими.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко, передает 24 Канал.

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Что известно о ситуации

Вечером 14 февраля главный инженер станции Александр Титарчук сообщил о вероятности утечки радиоактивных веществ. Однако, по словам Ищенко, сейчас ситуация на месте происшествия контролируемая.

Если, скажем, дрон попал бы метров 15 в сторону над старым укрытием, была бы радиационная авария совсем другой категории,

– сообщил он.

Превышений контрольных уровней по радиационному фону на площадке не зафиксировано. В том числе, гидрометеорологическая служба ГСЧС проводит мониторинг по всей Украине.

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