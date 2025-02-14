Российский дрон повредил укрытие ЧАЭС: возгорание локализовано

На ЧАЭС локализовали возгорание, которое возникло из-за удара российского дрона. Радиационный фон в зоне отчуждения остается в норме, ситуация под контролем.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлану Гринчук. На Чернобыльской атомной электростанции удалось локализовать возгорание, которое возникло в результате удара российского БпЛА по внешней обшивке арки нового безопасного конфайнмента.

Читайте также Радиационный фон в Киеве и области: ситуация под контролем

Неспокойная ночь на ЧАЭС

Возгорание было локализовано в 21:30 с помощью оперативных мероприятий.

Она также подчеркнула, что радиационный фон в зоне отчуждения "остается в норме", и это контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга на 39 пунктах.

Данные постоянно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – ежеминутно.

Контрольные уровни мощности эквивалентной амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем,

– добавила министр.

К слову, Андрей Сибига встретился с гендиректором МАГАТЭ в Мюнхене. Ему он передал письмо министра энергетики Украины о последствиях удара.

Также они обсудили продолжающуюся оккупацию Россией Запорожской АЭС. В то же время Россия продолжает блокировать ротацию МАГАТЭ и удерживать станцию в заложниках.