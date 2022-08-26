В Чаплино прощаются с двумя мальчиками, погибшими в результате террористического удара россии

В Чаплино в Днепропетровской области прощаются с двумя погибшими детьми. Хоронят шестилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Владислава.

Дети погибли в результате террористического удара россии по железной дороге. На момент атаки оба мальчика были с родителями дома.

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Как прощаются с детьми

6-летний мальчик погиб в авто, а 11-летний умер под завалами дома, в который попала вражеская ракета.

Людей собралось много. Проститься с детьми пришли родные, близкие и односельчане. Принесли цветы и игрушки.

Террористический удар по Чаплино: что известно

24 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Синельниковскому району Днепропетровщины. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино. Вагоны загорелись.

Сначала сообщалось о 15 погибших и 50 раненых, однако после завершения всех поисково-спасательных работ цифра погибших выросла до 25, пострадавших – до 31.

В момент удара мимо железной дороги проезжала семья переселенцев из Донбасса. Супруги сгорели заживо, а ребенка 2005 года рождения взрывной волной выбросило на дорогу. Его госпитализировали.

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