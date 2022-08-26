Діти загинули внаслідок терористичного удару росії по залізниці. На момент атаки обоє хлопчиків були з батьками вдома.

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Як прощаються з дітьми

6-річний хлопчик загинув в авто, а 11 річний помер під завалами будинку, у який влучила ворожа ракета.

Людей зібралось чимало. Попрощатись з дітьми прийшли рідні, близькі та односельчани. Принесли квіти та іграшки.

Терористичний удар по Чаплиному: що відомо

24 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Синельниківському районі Дніпропетровщини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Вагони загорілися.

Спочатку повідомляли про 15 загиблих та 50 поранених, однак після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25, постраждалих – до 31.

У момент удару повз залізницю проїжджала сім'я переселенців з Донбасу. Подружжя згоріло живцем, а дитину 2005 року народження вибуховою хвилею викинуло на дорогу. Її госпіталізували.

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