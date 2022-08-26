Діти загинули внаслідок терористичного удару росії по залізниці. На момент атаки обоє хлопчиків були з батьками вдома.
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Як прощаються з дітьми
6-річний хлопчик загинув в авто, а 11 річний помер під завалами будинку, у який влучила ворожа ракета.
Людей зібралось чимало. Попрощатись з дітьми прийшли рідні, близькі та односельчани. Принесли квіти та іграшки.
Терористичний удар по Чаплиному: що відомо
- 24 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Синельниківському районі Дніпропетровщини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Вагони загорілися.
- Спочатку повідомляли про 15 загиблих та 50 поранених, однак після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25, постраждалих – до 31.
- У момент удару повз залізницю проїжджала сім'я переселенців з Донбасу. Подружжя згоріло живцем, а дитину 2005 року народження вибуховою хвилею викинуло на дорогу. Її госпіталізували.
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