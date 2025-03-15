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24 Канал Новости Украины Удар по Чернигову: есть попадание в многоэтажное здание
15 марта, 03:57
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Удар по Чернигову: есть попадание в многоэтажное здание

Ирина Пундор
Основні тези
  • В ночь на 15 марта россияне нанесли удар по Чернигову, попав в многоэтажное здание.
  • Информация о пострадавших уточняется, а местные власти призывают находиться в укрытиях.
  • Местные власти не уточнили, чем именно атаковали, но вероятно, это была атака беспилотниками, которые также сбивали над Киевом, Одессой и другими регионами.

В ночь на 15 марта россияне ударили по Чернигову. Местные власти сообщили о попадании и пожаре: целью врага стали девятиэтажка и автостоянка.

О последствиях удара по городу рассказал глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, информирует 24 Канал.

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Пожар произошел на автостоянке

Брижинский отметил, что сейчас известно о попадании в многоэтажное здание. Это – жилая девятиэтажка.

К сожалению, в Чернигове после атаки возник пожар: загорелся один автомобиль. Что касается информации о пострадавших – предварительно их нет.

Находитесь в укрытиях,
– добавил Брижинский.

Чем именно ударил враг по городу – местные власти не рассказали. Отметим, что вероятно говорится о атаке беспилотников, которые Россия запустила накануне вечером.

Враг ударил по Чернигову / Фото Дмитрия Брыжинского:

Где прозвучали взрывы:

  • "Шахеды" ночью уже сбивали над Киевом. Там взрывы, предварительно, были в результате работы ПВО.
  • Громко было и в Одессе, куда дроны добрались с моря.
  • Взрывы раздавались и в Хмельницкой области возле Староконстантинова.
  • ПВО работала и в Черкасской области.