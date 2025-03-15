Удар по Чернигову: есть попадание в многоэтажное здание
- В ночь на 15 марта россияне нанесли удар по Чернигову, попав в многоэтажное здание.
- Информация о пострадавших уточняется, а местные власти призывают находиться в укрытиях.
- Местные власти не уточнили, чем именно атаковали, но вероятно, это была атака беспилотниками, которые также сбивали над Киевом, Одессой и другими регионами.
В ночь на 15 марта россияне ударили по Чернигову. Местные власти сообщили о попадании и пожаре: целью врага стали девятиэтажка и автостоянка.
О последствиях удара по городу рассказал глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, информирует 24 Канал.
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Пожар произошел на автостоянке
Брижинский отметил, что сейчас известно о попадании в многоэтажное здание. Это – жилая девятиэтажка.
К сожалению, в Чернигове после атаки возник пожар: загорелся один автомобиль. Что касается информации о пострадавших – предварительно их нет.
Находитесь в укрытиях,
– добавил Брижинский.
Чем именно ударил враг по городу – местные власти не рассказали. Отметим, что вероятно говорится о атаке беспилотников, которые Россия запустила накануне вечером.
Враг ударил по Чернигову / Фото Дмитрия Брыжинского:
Где прозвучали взрывы:
- "Шахеды" ночью уже сбивали над Киевом. Там взрывы, предварительно, были в результате работы ПВО.
- Громко было и в Одессе, куда дроны добрались с моря.
- Взрывы раздавались и в Хмельницкой области возле Староконстантинова.
- ПВО работала и в Черкасской области.