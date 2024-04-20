Всегда мечтала работать в полиции: на Черниговщине попрощались с лейтенанткой Алиной Николаец

На Черниговщине попрощались с 25-летней полицейской Алиной Николаец, которая погибла в результате российского ракетного удара по Чернигову. В последний путь лейтенантку провели сотни горожан и правоохранителей.

В общем, ракетные удары по Чернигову 17 апреля оборвали жизни 18 человек, еще 78 – получили ранения. Российские военные цинично били утром по центру города, атакуя гражданскую инфраструктуру.

Главное о циничном обстреле Разрушенные дома, многочисленные жертвы и раненые: все о ракетном ударе по Чернигову 17 апреля

Полицейскую Алину Николаец похоронили на Черниговщине

В городе Носовка Черниговской области 19 апреля провели в последний путь лейтенантку полиции Алину Николаец. Она погибла 17 апреля, когда враг трижды ударил по городу ракетами.

Девушке было всего 25 лет. Она служила в Черниговском райуправлении полиции. Как рассказал начальник отдела, в котором работала Алина, полицейская заболела и сообщила, что обратится к врачу. 17 апреля она как раз ехала в больницу и оказалась на месте попадания ракеты.

Перед тем она сообщила, что плохо себя чувствует, будет обращаться к врачу. Ну и к сожалению, она оказалась на месте попадания ракеты, возле эпицентра и получила повреждения несовместимые с жизнью,

– рассказал начальник Алины Алексей Зотов.

Он также рассказал, что в ряды полиции Алина Николаец присоединилась в июне 2023 года. Зотов добавил, что полицейская родилась и училась в Носовке, а высшее образование получила в Национальном авиационном университете в Киеве. Начальник отдела рассказал, что Алина очень хотела работать в полиции, а также знала несколько иностранных языков.

Мать Алины Оксана рассказала, что дочь всегда мечтала работать в полиции. Еще в детстве она хотела посвятить службе всю свою жизнь.

Она очень хотела, она очень мечтала, она свою жизнь хотела посвятить этому делу. Это была ее мечта, она хотела, она хотела быть на защите всех людей, она гордилась очень и званием и самой, что она в полиции работает,

– поделилась мама полицейской.

Одноклассники и друзья Алины Николаец были шокированы известием о ее смерти. Они вспоминают ее как искреннего и доброго человека, она всегда помогала близким, могла выслушать и поддержать друзей.

Проститься с Алиной пришли сотни жителей Носовки, а также ее коллеги. Похоронили молодую лейтенантку на местном кладбище в родном городе.

Как прощались с полицейской на Черниговщине: смотрите видео

Обломок ракеты ранил полицейскую в голову

Близкая подруга и коллега Алины Дарья Карета в комментарии "УП.Жизнь" рассказала детали о трагедии 17 апреля. Она вспомнила, что за день до обстрела девушка попросила больничный, а утром – вместе с парнем ехала в больницу.

Во время обстрела они были в машине. Когда упала первая ракета – ее парень нажал на газ, чтобы выехать на трассу. А потом раздался второй взрыв – их отнесло в кусты,

– поделилась подруга.

Осколок российской ракеты, как рассказал парень Алины, пробил крышу автомобиля и попал в голову девушки. Полицейскую пытались спасти врачи, которые делали все возможное. Однако сердце девушки остановилось, и от полученных травм она умерла в больнице.

Парень Алины, который также был в автомобиле во время ракетного удара, получил незначительные ранения – его жизни ничего не угрожает. В машине также была собака полицейской – Бакс. После удара он был очень напуган и убежал. Родные искали его 2 дня и смогли отыскать домашнего любимца Алины в ветклинике.