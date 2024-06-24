Россия ударила "Шахедом" по Черниговскому району

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В частности, враг ударил "Шахедом" по Черниговскому району.

Заметим, что сегодня, 24 июня, враг также нанес ракетный удар по Одессе. Российские войска попали в гражданскую инфраструктуру города.

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Что известно об атаке на Черниговщине

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что сегодня, 24 июня, Черниговский район был атакован ударным дроном типа "Шахед".

Сегодня в результате поражения дроном-камикадзе типа "Shahed" в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета,

– написал он.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

К слову, российские войска в ночь на 24 июня атаковали Харьковскую область. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пуски КАБов. Сейчас местные власти не предоставили официальных комментариев относительно взрывов в Харьковской области.