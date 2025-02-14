Удар по Чернобыльской АЭС: Коваленко ответил Пескову и показал двигатель от российского дрона

Российский дрон с фугасной боевой частью 14 февраля атаковал Чернобыльскую АЭС и повредил укрытие. Между тем из Кремля, как обычно, прозвучал циничный комментарий относительно атаки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБ Андрей Коваленко поделился фото двигателя российского беспилотника и отметил пропаганду России, передает 24 Канал.

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Ответ Пескову

После удара по ЧАЭС, Песков заявил, что это "провокация" и "подтасовка". По его словам, "не может быть и речи, чтобы наносились какие-то удары по объектам ядерной инфраструктуры".

Песков – обычный дурак, который сейчас в собственной лжи максимально комичен, когда отрицает все

– прокомментировал Коваленко.

Россия ударила по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, известному как "Саркофаг", защищающему мир от радиации с 1986 года беспилотником с фугасной бомбой.

Двигатель российского дрона / Фото Андрей Коваленко

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что дрон шел на высоте 85 метров, которую не фиксируют радары. Он подчеркнул, что атака на ЧАЭС "это очень понятный "привет" от Путина и России по безопасности конференции".