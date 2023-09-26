Удар по штабу Черноморского флота России помогли навести неравнодушные граждане из Крыма, – Ким
Некоторые операции ВСУ связаны с партизанским движением. Как оказалось, удар по штабу Черноморского флота России помогали корректировать неравнодушные граждане Крыма.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, на сегодняшний день все больше граждан контактируют с ВСУ для предоставления информации и помощи.
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Удар по штабу ЧФ РФ помогали корректировать люди из Крыма
Как рассказал Ким, сейчас партизанское движение растет. Люди начинают понимать, что россияне их обманули. Все больше граждан контактирует с ВСУ для предоставления информации и помощи.
Прежде всего, это касается активно участвующей молодежи. В общем ситуация меняется к лучшему,
– отметил глава ОВА.
Он подчеркнул, что некоторые операции ВСУ связаны с партизанским движением. К примеру, удар по штабу Черноморского флота России помогали корректировать неравнодушные граждане из Крыма.
Удар по штабу Черноморского флота России: что известно
- Накануне Силы специальных операций обновили информацию о потерях оккупантов во время удара по штабу Черноморского флота. По их информации, там также был ликвидирован командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов.
- Также известно, что в результате этой атаки погибли 34 офицера. Еще 105 россиян были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.
- Кроме этого, в результате удара по ВДК "Минск" погибли 62 оккупанта. Удар по штабу Черноморского флота признали обе стороны: и Украина, и страна-агрессор.
- Кстати, перед ударом по штабу Черноморского флота России в Севастополе было учтено все. Оказалось, что удар по штабу корректировали агенты "Атеш" и обычные севастопольцы.