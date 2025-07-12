Удар по Черновцам и окрестностям: возникли пожары одновременно по трем адресам

Роси нанесла масштабный удар по Черновцам в ночь на 12 июля. В результате вражеской атаки возникли пожары по трем адресам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия удара по Черновцам?

В результате российской атаки по Черновцам, пожары возникли одновременно по трем адресам. Спасатели ликвидировали все возгорания.

Повреждены админздания, жилые дома, 2 не функционирующих здания и машины. В жилом секторе спасатели провели эвакуацию жителей домов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и передали их медикам для дальнейшей госпитализации,

– говорится в сообщении.

К сожалению, в результате российской атаки погибли 2 человека, 14 человек пострадали, 4 из них – в тяжелом состоянии.

Также в Черновицком районе поврежден жилой дом и автомобиль. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий атаки, где работают психологи ГСЧС.

Напомним, россияне также нанесли масштабный удар по Львову. Вследствие вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура.