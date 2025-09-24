Также известно, что во время удара ресторан был закрыт на спецобслуживание. Очевидно, там находились "уважаемые гости". В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук предположил, кого удалось ликвидировать в "Форосе".

Кто же мог быть в отеле на момент удара?

Братчук отметил, что не хотел бы повторять версию относительно гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо, ведь она очень скользкая и конспирологическая. К тому же не интересно запускать мощные средства поражения для ликвидации коллаборанта.

Напомним, что есть предположение, что во время атаки беспилотников Сальдо мог находиться в санатории "Форос".

Есть определенная информация о том, что в этих заведениях могли быть военные России, которые занимаются вопросом построения эшелонированной противовоздушной обороны страны-агрессора – это одна из версий,

– сказал представитель УДА.

На сегодня эта информация официально не подтверждена, но точно известно, что ресторан был закрыт для спецобслуживания. Сначала говорили об одном раненом охраннике, потом трое погибших и 16 раненых.

Где они все, так никто и не показал. Подбросили нам работы – искать некрологи по России, чтобы выяснить, кого ликвидировали,

– отметил Братчук.

Когда россияне начали говорить, что прилетело в школу, забыли сказать, что тот пансионат, куда на самом деле прилетело, расположен напротив этой школы. Этот удар стал для россиян неожиданным. Системы противовоздушной обороны, как всегда, не сработали.

Возможно, это такой пробный мячик для того, чтобы создать, в частности, на юге нашего временного полного Крыма буферную зону, чтобы продолжать процесс деоккупации украинского Крыма, который продолжается постоянно. Объект Форос – это очередное доказательство того, что Россия не может себя защитить.

