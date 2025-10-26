"Водохранилище дало трещину": "Мадьяр" подтвердил удар по Белгородской дамбе
- ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища, что привело к снижению уровня воды на 100 сантиметров.
- Операцию выполнили бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем, и теперь шлюз дамбы не удерживает воду.
Командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил, что ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Сейчас очевидно, что плотина больше не удерживает воду.
Удар нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Роберта Бровди "Мадьяра".
Какие последствия удара по дамбе Белгородского водохранилища?
"Мадьяр" подтвердил удар по дамбе Белгородского водохранилища. С тех пор уровень воды в водохранилище упал на 100 сантиметров.
Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка, военным червям находиться не уютно. Местные радуются: "Теперь у нас не окопы, а каналы!",
– отмечает "Мадьяр".
Удар нанесли Птицы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС). Операция называлась "Дамба, ну ты держись, если что!"
На свежих видео видно, что шлюз дамбы больше не удерживает воду.
Ситуация на дамбе Белгородского водохранилища: смотрите видео
Что известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?
Россия обвиняет ВСУ в ударе системой HIMARS по дамбе водохранилища в Белгородской области.
3 реактивных снаряда HIMARS якобы повредили несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень плотины.
Осколочные ранения, вероятно, получили 1 гражданский и росгвардеец.
Известно, что отдельные подразделения оккупантов оказались оторванными от основных сил. Сообщается о подтоплении блиндажей россиян.