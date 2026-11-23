Российский удар по многоэтажному дому в Дымере в Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек до сих пор неизвестна.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о трагедии в Дымере?

Как подчеркнул Зеленский, аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжались всю ночь, а поисковые группы были вынуждены неоднократно делать паузы из-за прямой угрозы повторных атак беспилотников.

Сейчас под пристальным наблюдением медиков находятся пять раненых. Среди них 7-летний мальчик Давид, рядом с которым находятся родители. Также одна из пострадавших пробыла под завалами почти 22 часа.

Зависимость российских дронов от иностранных деталей

Владимир Зеленский обратил внимание международного сообщества на техническое обеспечение российской военной промышленности и призвал к более жесткому санкционному давлению.

Производство таких "Шахедов" – и обычных, и реактивных, – которыми Россия разрушает жилые дома и инфраструктуру в Украине, критически зависит от иностранных компонентов, прежде всего от поставок в Россию двигателей и чипов,

– подчеркнул он.

По его словам, реальный контроль за соблюдением санкций и усиление экспортного мониторинга способны значительно ограничить возможности российского военно-промышленного комплекса.

Спасение людей после нескольких часов под обломками

Напомним, вражеский ударный дрон попал в пятиэтажный жилой дом в поселке Дымер утром 22 ноября, в результате чего был полностью разрушен целый подъезд. Спасатели извлекли живым семилетнего мальчика после 14 часов пребывания под завалами, а впоследствии спасли пожилую женщину Валентину, которая пробыла под завалами почти сутки.