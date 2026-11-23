Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо про трагедію в Димері?

Як наголосив Зеленський, аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривали всю ніч, а пошукові групи були вимушені неодноразово робити паузи через пряму загрозу повторних атак безпілотників.

Зараз під пильним наглядом медиків перебувають п'ятеро поранених. Серед них 7-річний хлопчик Давид, поруч із яким перебувають батьки. Також одна з постраждалих перебувала під завалами майже 22 години.

Залежність російських дронів від іноземних деталей

Володимир Зеленський звернув увагу міжнародної спільноти на технічне забезпечення російської військової індустрії та закликав до суворішого санкційного тиску.

Виробництво таких "шахедів" – і звичайних, і реактивних, – якими Росія розбиває житлові будинки та інфраструктуру в Україні, критично залежне від іноземних компонентів, передусім від постачання в Росію двигунів та чипів– підкреслив він.

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За його словами, реальний контроль за дотриманням санкцій і посилення експортного моніторингу спроможні значно обмежити можливості російського військово-промислового комплексу.

Порятунок людей після годин під руїнами

Нагадаємо, ворожий ударний дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Димер зранку 22 листопада, внаслідок чого було вщент зруйновано цілий під'їзд. Рятувальники дістали живим семирічного хлопчика після 14 годин перебування під завалами, а згодом врятували літню жінку Валентину, яка перебувала під завалами майже добу.