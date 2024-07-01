Выбитые окна и разбитое имущество: в Днепре в результате ракетного удара пострадала школа

Россияне ночью 1 июля обстреляли Днепр баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в городе также пострадало и помещение школы.

Там были выбиты стекла, а также пострадало имущество. До этого местные власти сообщали, что в Днепре также пострадали и многоэтажные дома.

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Как выглядит школа в Днепре после атаки

Журналисты издания "Наш Город Днепр" отметили, что в результате российской атаки в Днепре выбиты окна и разбито имущество в школе, расположенной рядом с местом падения ракеты. По данным корреспондентов, работники заведения уже убирают обломки и ожидают полицию для фиксации повреждений.

В Днепре в результате российской атаки повреждена школа / Видео с телеграм-канала "Наш Город Днепр"

Журналисты также пообщались с учительницей украинского языка этой школы – Оксаной. Женщина уверена, что со школой все будет хорошо.

Будет новый ремонт, новые окна. Все будет хорошо,

– сказала Оксана.

Учительница также рассказала, что в целом были повреждены весной потолки, окна, которые были открыты, но заменить их возможно, поэтому до учебного года, как женщина отметила, ремонт сделать успеют.

Учительница поврежденной школы в Днепре уверяет, что все будет хорошо: смотрите видео

Журналистам Суспильного директор школы Наталья Кулик сообщила, что в помещении было выбито более 160 окон. Также в некоторых классах изуродовало или заклинило двери.

"В два часа ночи был взрыв, очень сильный. Мы пришли, как начало светать. Все зафиксировали. 167 окон повреждено и 11 дверей, и входные двери тоже изувечены. Убираем стекла, сейчас приедет полиция, зафиксирует все повреждения", – сказала она.

Вид днепровской школы после обстрела / Фото Общественного

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек, среди них – 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно.