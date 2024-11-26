Режим Путина застали врасплох: в чем просчитался Кремль

Разрешение США на удары по территории России стало шоком для Кремля. Там явно надеялись, что этого не произойдет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, заметив, что ранее в Кремле угрожали серьезными последствиями, если Украина таки получит разрешение на удары по России. Но в конце концов пришлось "вытаскивать" экспериментальный "Орешник".

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Россию застали врасплох

По мнению Жовтенко, вся ситуация с применением "Ерешника" показывает, что в Кремле были шокированы из-за решения Байдена позволить бить по части территории России ракетами ATACMS.

Вся эта ситуация с баллистической ракетой показывает, что режим Путина был застигнут врасплох. Байден дал разрешение уже в конце пребывания у власти. Очевидно, что в Кремле не думали, что до этого дойдет. Считали, что Байден не будет заморачиваться, а Трамп не пойдет на это, потому что хочет провернуть сложные варианты. Поэтому они и использовали "сырой" "Орешник",

– сказал Жовтенко.

Кремль использовал именно эту ракету, которая фактически еще не прошла полевых испытаний. И применять такое оружие в неядерном варианте – сомнительная идея. Ведь тут все заточено конкретно под ядерный компонент. Кроме того, в Кремле таки предупредили США, что применят такую ракету.

Они предупредили США, ведь переживали из-за их реакции. Представим историю, когда США фиксируют пуск такой баллистической ракеты против России. Советник Байдена Джейк Салливан всегда выступает за деэскалацию. Но даже тут он бы не смог проигнорировать,

– отметил Жовтенко.

Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой. Диктатор Путин рассказывал, что они применили новую российскую систему средней дальности "Орешник". Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, какой именно ракетой ударили оккупанты.