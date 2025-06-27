По состоянию на 27 июня поисково-спасательные работы в Днепре продолжаются. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтанюк, передает 24 Канал.

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Число жертв может возрасти

По словам чиновника, подразделения ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и искать людей. К ликвидации последствий атаки привлечены 117 спасателей и 45 единиц техники.

Обратите внимание! В настоящее время известно о 23 погибших в Днепре и Самаре. Травмы разной степени получили уже более 340 человек, из которых 38 – дети. В стационарах Днепра остаются 108 пострадавших.

Чиновник отметил, что еще есть риск найти людей под завалами. Четверо человек не выходят на связь. Их ищут.

В результате ракетной атаки в Днепре получила повреждения критическая инфраструктура, три здания ГСЧС, почти 200 жилых домов, 36 заведений образования, 8 заведений здравоохранения, 11 административных зданий, 7 объектов метрополитена, 5 общежитий, торговый центр, семь торговых павильонов, шесть магазинов, шесть магазинов поезда и более 100 транспортных средств.