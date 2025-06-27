Станом на 27 червня пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі ще тривають. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк, передає 24 Канал.

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Кількість жертв може зрости

За словами посадовця, підрозділи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та шукати людей. До ліквідації наслідків атаки залучені 117 рятувальників та 45 одиниць техніки.

Зверніть увагу! Наразі відомо про 23 загиблих у Дніпрі та Самарі. Травми різного ступеню отримали вже понад 340 людей, з яких 38 – діти. У стаціонарах Дніпра залишається 108 постраждалих.

Чиновник зазначив, що ще є ризик знайти людей під завалами. Четверо осіб не виходять на зв'язок. Їх шукають.

Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі зазнала пошкоджень критична інфраструктура, три будівлі ДСНС, майже 200 житлових будинків, 36 закладів освіти, 8 закладів охорони здоров'я, 11 адміністративних будівель, 7 об'єктів метрополітену, 5 гуртожитків, торговельний центр, сім торговий павільйонів, шість магазинів, станція техобслуговування, АЗС, вагони пасажирського потягу та понад 100 транспортних засобів.