В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару по Київщині

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Від госпіталізації він відмовився.

У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та 5 автомобілів.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

До слова, окупанти завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території Запоріжжя. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі.

Нагадаємо, що згідно з новим звітом ООН смертність атак за перші 5 місяців 2025 року зросла на 50 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загарбники навмисно б'ють балістикою по густонаселених районах, атакують вдень суто цивільні об'єкти.