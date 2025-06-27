Полтавська ОВА інформує про падіння уламків. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака на Полтавщину з повітря 27 червня: що відомо

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 21:13 попередньої доби, 26 червня. Масована атака БпЛА ворога тривала і вночі 27 числа.

Ближче до 1 ночі Володимир Когут і Полтавської обласної військової адміністрації повідомив про роботу Протиповітряної оборони у регіоні. А також і про падіння уламків у Кременчуцькому районі.

Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило,

– написав керівник ОВА.

Наголошуємо, атака триває, і до відбою повітряної тривоги слід перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях.

Одночасно з Полтавщиною вибухи почув і Київ, та Київський регіон націлені багато безпілотників російської армії.

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