Полтавская ОВА информирует о падении обломков. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака на Полтавщину с воздуха 27 июня: что известно

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 21:13 предыдущих суток, 26 июня. Массированная атака БпЛА врага продолжалась и ночью 27 числа.

Ближе к 1 ночи Владимир Когут и Полтавской областной военной администрации сообщил о работе Противовоздушной обороны в регионе. А также и о падении обломков в Кременчугском районе.

Повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало,

– написал руководитель ОВА.

Подчеркиваем, атака продолжается, и до отбоя воздушной тревоги следует находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Одновременно с Полтавщиной взрывы услышал и Киев, и Киев регион нацелены много беспилотников российской армии.

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