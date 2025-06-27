Сили ППО працюють по дронах, повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія ночі "Шахеди" атакують Київ та наближаються до Заходу України: що відомо про тривогу

Що відомо про атаку на Запоріжжя вночі 27 червня

Росія вкотре запустила "Шахеди" та інші дрони ввечері 26 червня, атака тривала й уночі 27 числа. У Запорізькій області остання повітряна тривога оголошена з 00:45, але перерва з попередньо була буквально хвилини, а та тривала ще з 9 вечора.

Про загрозу ударних БпЛА для регіону писали Повітряні сили. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав о 01:32 написав про роботу Протиповітряної оборони в області.

Наголошуємо, що під час атаки слід перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Одночасно з Запоріжжям вибухи чув і Київ, а також Полтавська область. Загалом на нашу країну цієї ночі націлені багато безпілотників російської армії.

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