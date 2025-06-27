В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели, передает 24 Канал.

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Какие последствия удара по Киевщине

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина в 1963 году. От госпитализации он отказался.

В Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому.

В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и 5 автомобилей.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

К слову, оккупанты нанесли по меньшей мере 6 ударов БПЛА по территории Запорожья. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.

Напомним, что согласно новому отчету ООН смертность атак за первые 5 месяцев 2025 года выросла на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Захватчики намеренно бьют баллистикой по густонаселенным районам, атакуют днем ​​сугубо гражданские объекты.