По словам мэра, россияне повредили 34 учебных заведения. Среди них также музыкальная школа, профтехучилище и центры внешкольного образования. "Там всюду разбитые стекла, двери, потолки", – говорит чиновник, передает 24 Канал.

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Удар по Днепру

Также есть различные разрушения в 8 локациях медицинской отрасли – больница, амбулатории, стоматполиклиника.

Школьные и медицинские учреждения после атаки / Фото Борис Филатов

Спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций. Около 25 машин скорой отправлены на выезды. И еще немало людей поехали в больницы самостоятельно.

По состоянию на 15:00 известно о 8 погибших. 84 человека пострадали. 62 – госпитализированы. Из них семеро – в тяжелом состоянии.

К слову, взрывная волна повредила пассажирский поезд "Одесса – Запорожье". Пассажиров быстро эвакуировали в укрытие, а Укрзализныця готовит подменный состав для продолжения маршрута.