За словами мера, росіяни пошкодили 34 навчальні заклади. Серед них також музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. "Там усюди потрощені шибки, двері, стелі", – каже чиновник, передає 24 Канал.

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Удар по Дніпру

Також є різні руйнування у 8 локаціях медичної галузі – лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.

Шкільні та медичні заклади після атаки / Фото Борис Філатов

Рятувальні операції тривають на великій кількості локацій. Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно.

Станом на 15:00 відомо про 8 загиблих. 84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані.

До слова, вибухова хвиля пошкодила пасажирський потяг "Одеса – Запоріжжя". Пасажирів швидко евакуювали в укриття, а Укрзалізниця готує підмінний склад для продовження маршруту.