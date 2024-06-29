В Днепре идентифицировали личность погибшей женщины в результате ракетного удара

Россия цинично нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погибла женщина. Полицейские идентифицировали погибшую.

Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области утром 29 июня.

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Идентифицировали личность женщины, погибшей в результате удара России

Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара в городе Днепр. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки,

– говорится в сообщении.



В Днепре идентифицировали погибшую в результате ракетного удара / Фото Национальной полиции

В полиции отметили, что для того, чтобы установить личность погибшей, криминалисты Днепропетровщины отобрали биологический образец останков найденного на месте попадания человека, который исследован на скоростном ДНК-анализаторе – установлен генотип женского пола.

Там добавили, что у родственников пропавших без вести правоохранители отобрали образцы буккального эпителия.



Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара в Днепре / Фото Национальной полиции

Правоохранители подчеркнули, что сейчас количество пострадавших от удара России возросло. Так, известно, что травмированы 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. На утро 29 июня без вести пропавшими считаются две женщины.

Кроме этого, в полиции сообщили, что по состоянию на 11:00 в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.