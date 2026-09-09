Об этом рассказал глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Каковы последствия ночной атаки на Днепр?

По словам чиновника, в городе загорелись склад со строительными материалами и частный дом.

Из подвала охваченного огнем частного дома спасатели эвакуировали трех человек. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

На местах прилетов работали экстренные и коммунальные службы.

Напомним, что ночью в Днепровском районе объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Отметим, что в течение 8 сентября враг 50 раз атаковал 4 района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами:

Утром в Днепре вспыхнул пожар в результате атаки. Пострадала 31-летняя женщина.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Разрушены частные дома. Погибли двое мужчин. Шесть человек получили ранения. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 33-летнего мужчину.

В Криворожском районе россияне наносили удары по Зеленодольской и Грушевской общинам. Повреждены частный дом и автомобиль. Пострадала 54-летняя женщина.

В Синельниковском районе враг нанес удар по Петропавловской и Зайцевской общинам. Загорелись предприятие и частный дом. Пострадала 67-летняя женщина.

К слову, утром 8 сентября Россия нанесла прицельный удар по пассажирскому поезду "Днепр – Запорожье". Погибла проводница. Она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности.