США знали о возможности использования экспериментальной ракеты и заранее сообщили об этом Украине и другим странам, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что говорят в США об атаке на Днепр

По данным издания, вероятно, Россия имеет лишь несколько таких ракет. Чиновник США также отметил, что Украина подверглась бесчисленному количеству российских атак, в том числе и с использованием ракет со значительно большими боеголовками.

Зато в Воздушных силах считают, что во время атаки Днепра Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Позже Путин заявил, что по Днепру ударили новой системой "Орешник", хотя аналитики считают, что на самом деле это ракета РС-26 "Рубеж". Вероятно, такую "двойственность" в названиях Россия использует для того, чтобы запугать Запад.

Что известно о "Орешнике"

Вечером 21 ноября Путин обратился к своей армии и гражданам. В частности, он рассказал о "Орешнике" и пригрозил новыми ударами. По словам российского диктатора, "испытания" ракеты прошло успешно, а цель пуска была достигнута.

Путин заверил, что современные системы ПВО не способны уничтожить "Орешник", а скорость полета такой ракеты составляет более 12 000 километров в час.