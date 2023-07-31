Волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар рассказал 24 Каналу, что сейчас на месте российского теракта до сих пор работают ГСЧС и коммунальщики.

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Жуткая картина

Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество находившихся в доме людей неизвестно, поэтому под завалами могут быть жильцы. Спасатели ищут пострадавших, выбрасывают вещи и разбирают завалы в квартирах.

"На месте трагедии мужчина опознавал тела жены и дочери, которых убила российская ракета. Картина была очень жуткая. Говорят, что погибших 6, но еще находили фрагменты тела. Не знаю, есть ли еще погибшие. Пострадавших очень много", – сказал волонтер из Кривого Рога.

Важно! Местные СМИ сообщают, что погибла женщина – 45-летняя Наталья и ее дочь Даша 2013 года рождения. Они жили на 8 этаже многоэтажки, в которую попала российская ракета. В момент атаки женщина вместе с дочерью были в доме.

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Повреждены соседние здания

В Кривом Роге все с утра работают, разбирают завалы. Ведь жилой дом завалило почти по первый этаж. Обломки вражеской ракеты разлетелись на большие расстояния и повредили другие дома.

Рядом с многоэтажным домом, в который попала российская ракета, расположен частный сектор. Там повредило дома,

– отметил Гайдар.

В жилом доме напротив взрывной волны выбило окна вместе с рамами, а автомобильная стоянка, расположенная в 100 метрах, почти полностью разрушена. Пострадали более 100 машин.

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