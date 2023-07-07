В настоящее время поисково-спасательная операция во Львове завершена. Всего от вражеской ракеты погибли 10 человек.

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В больницах остается 6 человек

В пресс-службе ЛГС сообщили, что на лечении находятся 6 пострадавших от удара. Они имеют осколковые ранения, различные повреждения лица и конечностей, а их состояние – средней тяжести.

В больнице святого Пантелеймона на лечении находятся четыре пациента – женщина и трое мужчин. По словам заведующего приемным отделением Сергея Ищука, они получили ранения от обломков стекла или других тяжелых предметов, которые могли падать и ударить.

В больнице святого Луки медики продолжают лечить двух пациенток. По прогнозам медиков, стационарное лечение будет продолжаться еще несколько дней.

Госпитализированные имеют травмы конечностей, туловища, резаные раны. Их состояние удовлетворительное, они выздоравливают, – отмечает Василий Трунквальтер, директор больницы святого Луки.

Самому младшему пациенту – 20 лет, самому старшему – 74 года. Как долго будет продолжаться лечение пострадавших – в больницах не берутся прогнозировать.

В ОВА был обнародован список погибших

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал список с именами и возрастом людей, погибших в результате вражеского ракетного обстрела Среди них 8 женщин и 2 мужчин:

Анастасия, 32 года,

Мирослава, 60 лет,

Михаил, 35 лет,

Ирина, 63 года,

Ольга, 66 лет,

Светлана, 71 год,

Ольга, 68 лет,

Валерий, 67 лет,

Инна, 55 лет,

Ольга, 56 лет.

"Разделяем боль и уныние родных, друзей и соседей. Это огромная трагедия для всей Украины. Никогда не забудем и не простим. Отвечать все причастные к этому преступлению. Нигде на Земле им не будет покоя", – выразили соболезнования погибшим в ОВА.