Наразі пошуково-рятувальна операція у Львові завершена. Загалом від ворожої ракети загинуло 10 людей.
Дивіться також 10 загиблих і руйнування на мільйони: усе про наймасштабнішу атаку на Львів
У лікарнях залишається 6 людей
У пресслужбі ЛМР повідомили, що на лікуванні перебувають 6 постраждалих від удару. Вони мають осколкові поранення, різні ушкодження обличчя та кінцівок, а їх стан – середньої важкості.
У лікарні святого Пантелеймона на лікуванні перебуває четверо пацієнтів – жінка та троє чоловіків. За словами завідувача приймального відділення Сергія Іщука, вони отримали поранення від уламків скла чи інших важких предметів, які могли падати й вдарити.
У лікарні святого Луки медики продовжують лікувати двох пацієнток. За прогнозами медиків, стаціонарне лікування триватиме ще декілька днів.
Госпіталізовані мають травми кінцівок, тулуба, різані рани. Їх стан задовільний, вони одужують,
– зазначає Василь Трунквальтер, директор лікарні святого Луки.
Наймолодшому пацієнту – 20 років, найстаршій – 74 роки. Як довго триватиме лікування постраждалих – у лікарнях не беруться прогнозувати.
В ОВА оприлюднили список загиблих
Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував список з іменами та віком людей, які загинули унаслідок ворожого ракетного обстрілу. Серед них 8 жінок та 2 чоловіків:
- Анастасія, 32 роки,
- Мирослава, 60 років,
- Михайло, 35 років,
- Ірина, 63 роки,
- Ольга, 66 років,
- Світлана, 71 рік,
- Ольга, 68 років,
- Валерій, 67 років,
- Інна, 55 років,
- Ольга, 56 років.
"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою", – висловили співчуття загиблим в ОВА.