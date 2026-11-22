Россияне пытаются оправдать удар дроном по многоэтажному дому в Димере Киевской области. Местные пропагандисты возлагают ответственность на украинскую ПВО.

На это обратил внимание Центр по противодействию дезинформации.

Как Россия лжет об атаке на Димер?

Подконтрольные Кремлю ресурсы, в частности те, что ориентированы на украинскую аудиторию, утверждают, нибудьто подъезд пятиэтажного дома в Димере был разрушен из-за действий украинской ПВО, которая сбивала беспилотники над жилой застройкой.

Россияне цинично отрицают удар по многоэтажке в Димере / Фото ЦПД

Утверждения о "работе ПВО" Россия традиционно использует после резонансных атак на гражданских.

Распространяя подобные сообщения, страна-агрессор пытается снять с себя ответственность за разрушение жилых домов и гибель мирных жителей.

Напомним, что в результате удара вражеского дрона по пятиэтажному дому в поселке Димер был разрушен целый подъезд. Погибли 2 человека, среди них 18-летний юноша. Еще 4 человека, в том числе ребенок, пострадали. В настоящее время спасатели разыскивают 11 человек, в том числе 2 детей, которые не выходят на связь.