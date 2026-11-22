Провел под завалами 14 часов: полиция показала кадры спасения 7-летнего мальчика в Димере
Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного Россией многоэтажного дома в Димере 7-летнего Давида. Мальчик пробыл под обломками почти 14 часов.
Кадры спасения ребенка опубликовала полиция.
Как проходило спасение 7-летнего Давида из многоэтажного дома в Димере?
Около 19:00 глава ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ в Димере спасатели извлекли живого ребенка.
Им оказался 7-летний мальчик по имени Давид.
Первыми словами ребенка, обращенными к спасателям, были: "Я Давид, не торопитесь, со мной все в порядке".
Маленького Давида спасли из-под завалов: смотрите видео
До этого поисковики нашли под завалами вещи, которые опознали его родные, а впоследствии обнаружили и самого мальчика.
Сегодня среди боли, разрушений и потерь произошло настоящее чудо. Маленькую жизнь, за которую боролись все эти часы, удалось спасти. Давид, живи! Ты дождался. И мы дождались вместе с тобой,
– так прокомментировали спасение ребенка в ГСЧС.
Давида извлекают из-под завалов / Фото ГСЧС
В службе добавили, что ребенок провел под обломками дома 14 часов.
Сейчас Давид находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.
Что известно об ударе по многоэтажке?
22 ноября российский ударный беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Димере около пяти утра, когда люди спали.
По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
Девять человек могут оставаться под завалами. Во время поисково-спасательной операции очевидцы сообщили о телефонном звонке женщины, которая, вероятно, находится под обломками. Спасатели проверяют эту информацию.
На месте регулярно объявляют минуты тишины, чтобы услышать возможные сигналы от людей.