Кадри порятунку дитини опублікували поліція.

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Як відбувався порятунок 7-річного Давида з багатоповерхівки у Димері?

Близько 19:00 глава ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину.

Нею виявився 7-річний хлопчик на ім'я Давид.

Першими словами дитини до рятувальників було: "Я Давид, не спішіть, зі мною все добре".

Маленького Давида врятували з-під завалів: дивіться відео

Перед тим пошуковці знайшли під завалами речі, які впізнали його рідні, а згодом виявили й самого хлопчика.

Сьогодні серед болю, руйнувань і втрат сталося справжнє диво. Маленьке життя, за яке боролися всі ці години, вдалося врятувати. Давиде, живи! Ти дочекався. І ми дочекалися разом із тобою– так прокоментували порятунок дитини у ДСНС.

Давида витягають з-під завалів / Фото ДСНС

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У службі додали, що дитина провела під уламками будинку 14 годин.

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Наразі Давид перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

Що відомо про удар по багатоповерхівці?

22 листопада російський ударний безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Димері близько п'ятої ранку, коли люди спали.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Дев'ятеро людей можуть залишатися під завалами. Під час пошуково-рятувальної операції очевидці повідомили про телефонний дзвінок жінки, яка, ймовірно, перебуває під уламками. Рятувальники перевіряють цю інформацію.

На місці регулярно оголошують хвилини тиші, щоб почути можливі сигнали від людей.