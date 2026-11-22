Семирічний Давид дочекався на порятунок / ДСНС
Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої Росією багатоповерхівки у Димері 7-річного Давида. Хлопчик провів під уламками майже 14 годин.
Кадри порятунку дитини опублікували поліція.
Як відбувався порятунок 7-річного Давида з багатоповерхівки у Димері?
Близько 19:00 глава ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину.
Нею виявився 7-річний хлопчик на ім'я Давид.
Першими словами дитини до рятувальників було: "Я Давид, не спішіть, зі мною все добре".
Маленького Давида врятували з-під завалів: дивіться відео
Перед тим пошуковці знайшли під завалами речі, які впізнали його рідні, а згодом виявили й самого хлопчика.
Сьогодні серед болю, руйнувань і втрат сталося справжнє диво. Маленьке життя, за яке боролися всі ці години, вдалося врятувати. Давиде, живи! Ти дочекався. І ми дочекалися разом із тобою
Давида витягають з-під завалів / Фото ДСНС
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У службі додали, що дитина провела під уламками будинку 14 годин.
Наразі Давид перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.
Що відомо про удар по багатоповерхівці?
22 листопада російський ударний безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Димері близько п'ятої ранку, коли люди спали.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.
Дев'ятеро людей можуть залишатися під завалами. Під час пошуково-рятувальної операції очевидці повідомили про телефонний дзвінок жінки, яка, ймовірно, перебуває під уламками. Рятувальники перевіряють цю інформацію.
На місці регулярно оголошують хвилини тиші, щоб почути можливі сигнали від людей.
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