Девятый день трагедии: в Днепре сотни людей почтили память жертв ракетного удара
Источник:ГСЧС
Россияне 14 января совершили теракт в Днепре и попали ракетой в жилой дом. На месте трагедии провели панихиду.
Об этом 22 января рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
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"Трагедия, произошедшая 14 января в городе, останется в памяти украинцев и днепрян. Российская ракета, уничтожившая жилой дом на Набережной Победы, унесла жизни 46 человек, среди которых 6 – дети", – написали в ГСЧС.
Днепряне пришли к уничтоженному дому / Фото ГСЧС
Прошло 9 дней от теракта в Днепре / Фото ГСЧС
Люди принесли цветы и игрушки на место убийства / Фото ГСЧС
Как прощаются с убитыми / Фото Общественное Днепр
Как состоялось чествование
Спасатели отметили, что на девятый день трагедии в уничтоженный дом пришли семьи погибших, руководители области и города, управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. личный состав спасательных подразделений, представители силовых структур, горожане.
Молитва за убитыми / Фото ГСЧС
Священники на месте трагедии / Фото ГСЧС
Панихиду за убитыми отслужил архиепископ Днепровский и Криворожский Симеон. Он молился на месте разрушенного вражеской ракетой многоэтажного жилого дома.
Молитвой почтили память погибших жителей разрушенного дома, зажгли свечи и возложили цветы к месту, – сказали в ГСЧС.
Церемония чествования убитых Россией: смотрите видео
Последствия теракта в Днепре: последние новости
- Елене Журавской было 73 года. Она находилась в доме, когда туда попала ракета врага. Родные до сих пор не могут найти ее тело.
- Работники ГСЧС официально завершили поисковую операцию. Однако мэр Днепра Борис Филатов 20 января рассказал, что спасатели ищут остатки тел шести человек. По словам городского головы, врачи борются за жизнь 20 человек, которые находятся в тяжелом состоянии.
- Филатов также сказал, что город устанавливает, сколько квартир разрушили враги. Коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, которые размещались возле уничтоженных квартир. Мэр отметил, что после окончания инструментального обследования будет точная цифра убитых.