Девятый день трагедии: в Днепре сотни людей почтили память жертв ракетного удара

Россияне 14 января совершили теракт в Днепре и попали ракетой в жилой дом. На месте трагедии провели панихиду.

Об этом 22 января рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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"Трагедия, произошедшая 14 января в городе, останется в памяти украинцев и днепрян. Российская ракета, уничтожившая жилой дом на Набережной Победы, унесла жизни 46 человек, среди которых 6 – дети", – написали в ГСЧС.



Днепряне пришли к уничтоженному дому / Фото ГСЧС



Прошло 9 дней от теракта в Днепре / Фото ГСЧС



Люди принесли цветы и игрушки на место убийства / Фото ГСЧС

Как прощаются с убитыми / Фото Общественное Днепр

Как состоялось чествование

Спасатели отметили, что на девятый день трагедии в уничтоженный дом пришли семьи погибших, руководители области и города, управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. личный состав спасательных подразделений, представители силовых структур, горожане.



Молитва за убитыми / Фото ГСЧС



Священники на месте трагедии / Фото ГСЧС

Панихиду за убитыми отслужил архиепископ Днепровский и Криворожский Симеон. Он молился на месте разрушенного вражеской ракетой многоэтажного жилого дома.

Молитвой почтили память погибших жителей разрушенного дома, зажгли свечи и возложили цветы к месту, – сказали в ГСЧС.

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