Эти ракеты били по Сергеевке и Кременчугу: в Офисе Генпрокурора назвали полк, атаковавший Днепр

Российские оккупанты 14 января ударили по многоэтажке в Днепре, разрушив 2 подъезда. Захватчики использовали ракету, которой атаковали Кременчуг и Сергеевку.

По состоянию на 19:00 15 января известно, что в результате вражеской атаки погибли 30 человек. Число жертв и пострадавших еще может возрасти.

Актуально Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке

Ракетами, которыми били по Днепру, атаковали Кременчуг

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями центрального аппарата СБУ посетили место вражеских обстрелов в Днепре.

Никаких военных целей вокруг жилого дома, в который попала российская ракета, нет – только мирные украинцы, которые находились в собственных квартирах в выходной день. Более 70 человек получили ранения. Более 40 пострадавших госпитализировали, часть – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди погибших и травмированных есть дети.

Эта трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задокументировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как непосредственно запускавшие ракеты, так и их командиры, отдавшие этот преступный приказ. Все российское военное руководство,

– заявил Белоусов.

По предварительной информации, оккупанты применили ракету Х22. Этот тип приводит к самым большим человеческим жертвам, ведь такая ракета является чрезвычайно неточной, то есть она имеет огромное отклонение. Поэтому применение такого оружия по целях в густонаселенных районах – это однозначно военное преступление.

"Этот тип ракет был применен в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единое российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция – работает команда специалистов ГСЧС. Параллельно происходят активные следственные действия: работают эксперты-криминалисты, прокуроры, следователи полиции и СБУ", – подытожили в Офисе Генпрокурора.

Смотрите видео с места трагедии

Какой российский командир ответственен за ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что ответственным за удар по многоэтажке в Днепре является Олег Тимошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка".

Его полк сегодня ударил по дому в Днепре. Он отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года. Ходи и бойся, гн*да,

– написал спикер.

Он добавил, что по многоэтажке россияне выпустили ракету Х-22, предназначенную для уничтожения авианосных групп в море. Запуски проходили в районах Курска и Азовского моря. В общей сложности их было 5.

Расследователи установили всех причастных к атаке по многоэтажке в Днепре. С их именами можно ознакомиться по ссылке

Российская ракета попала в жилой дом в Днепре / Фото Офиса Генпрокурора