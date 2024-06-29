Ее до сих пор трясет: девушка оказались в нескольких метрах от обвалившейся части дома в Днепре

Вечером 28 июня Россия ударила ракетами по Днепру. Известно, что в результате попадания в 9-этажки разрушено несколько этажей.

Девочка Алиса, которая жила в доме, поделилась своей реакцией на взрыв. Видео опубликовал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Смотрите также Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по Днепру

Реакция девочки из Днепра, чей дом уничтожили войска России

Единственное, что помнит Алиса – крики "Есть ли кто-то живой?",

– написал Лысак.

Девушка была в коридоре собственной квартиры, когда в нескольких метрах от нее обвалилась часть дома.

"Ее до сих пор трясет и единственное, что она осознает, – в свою комнату ей не вернуться", – добавил он.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что "ужас, на который террористы обрекают наших людей, просто так не сойдет с рук".

Как реагировала Алиса на взрыв: смотрите видео

Напомним, 28 июня в 18:21 Воздушные силы предупреждали об угрозе для Днепра. Так, впоследствии в городе раздались взрывы. Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил о повреждении 9-этажки.

Журналисты Общественного отмечали, что в жилом доме разрушены 4 этажа, пятый получил повреждения. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Так, по состоянию на 21:00 28 июня количество травмированных в Днепре возросло до 9. Погиб 1 человек, еще один спасен.