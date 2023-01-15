Были заблокированы в квартире: невероятная история спасения семьи и их котика в Днепре

Во время спасательной операции в Днепре патрульные спасли всю семью. После террористического удара России по многоэтажке люди были заблокированы в своей квартире.

Российские оккупанты 14 января ударили по жилому дому. По состоянию на 11:00 15 января продолжаются спасательно-поисковые работы.

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Правоохранители рассказали о трогательной истории спасения целой семьи и их котика. После удара люди не могли выбраться из заблокированной квартиры соседнего поврежденного подъезда.

Их соседка обратилась к Сергею Кривошее с просьбой помочь выбраться семье и предложила разбить стену собственного балкона. Патрульные собственноручно с помощью лома и кувалды сделали отверстие в стене,

– говорится в сообщении.

Удалось спасти 4 взрослых и 2 детей, а также котика.

Теракт в Днепре – последние новости

Во время массированной ракетной атаки 14 января российские изверги ударили по многоквартирному дому в Днепре. В своих домах находились десятки людей.

По состоянию на 15 января известно о более 20 погибших. Среди них – ребенок. Кроме того, судьба десятков людей пока неизвестна.

Пострадали более 70 человек.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.