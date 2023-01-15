Російські окупанти 14 січня вдарили по житловому будинку. Станом на 11:00 15 січня тривають рятувально-пошукові роботи.

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Взаємодопомога українців рятує життя

Правоохоронці розповіли щемливу історію порятунку цілої сім'ї та їхнього котика. Після удару люди не могли вибратися з заблокованої квартири сусіднього понівеченого під'їзду.

Їхня сусідка звернулася до Сергія Кривошеї з проханням допомогти вибратися родині й запропонувала розбити стіну власного балкона. Патрульні власноруч за допомогою лома та кувалди зробили отвір в стіні,

– мовиться у повідомленні.

Вдалося врятувати 4 дорослих та 2 дітей, а також – котика.

Теракт у Дніпрі – останні новини

Під час масованої ракетної атаки 14 січня російські нелюди вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. У своїх оселях перебували десятки людей.

Станом на 15 січня відомо про понад 20 загиблих. Серед них – дитина. Окрім того, доля десятків людей наразі – невідома.

Постраждали понад 70 людей.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.