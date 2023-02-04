Цветы, лампадки и разрушенные жизни: жуткие кадры дома в Краматорске, куда попала ракета
Вечером 1 февраля Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-К" по Краматорску и попала в жилой дом в центре города. К сожалению, есть погибшие и раненые.
В результате попадания четырехэтажный дом почти полностью разрушен. Через несколько дней на руинах здания начали появляться цветы и лампадки. сообщает 24 Канал.
Читайте также Россияне вербуют заключенных женщин и наступают на 5 направлениях: главное из Генштаба
Как сейчас выглядит разрушенный дом
В результате удара погибли 4 человека. Еще 8 получили ранения и попали в больницы. 2 пострадавших в тяжелом состоянии.
Из-за аварийного состояния здания заходить туда запрещено. Однако жители ищут способы, чтобы забрать уцелевшие вещи. В частности, спускают их на бечевках.
Территория вокруг дома – сплошная развалина. Везде лежат книги, игрушки, разбитая мебель, велосипед, а у дома – сожженное авто.
Как выглядит уничтоженный россиянами дом в Краматорске / Фото Анатолий Яворский для 24 Канала
Теракт в Краматорске: что известно
- Вечером 1 февраля россияне ударили "Искандером" по центру Краматорска. Ракета попала в жилой дом, в результате чего 4 погибших и по меньшей мере 21 ранены, 8 из которых госпитализировали.
- Завалы расчищены на 85% – остались цокольные этажи.
- 2 февраля оккупанты снова цинично нанесли удар по центру города. Снаряд прилетел в 100 метрах от детской больницы.
- К сожалению, не обошлось без раненых. Сейчас известно о по меньшей мере 6 пострадавших, 1 человек в тяжелом состоянии.
- Все, что известно о циничном обстреле города, читайте в материале 24 Канала.