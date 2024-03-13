Во вторник вечером, 12 марта, Россия атаковала Кривой Рог. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
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Что рассказали очевидцы
Соцсетями распространяется видео, на котором мужчина узнает свою маму среди жертв российской атаки.
Оккупанты убили маму мужчины в Кривом Роге: смотрите видео
Журналисты пообщались с несколькими очевидцами. Татьяна в момент российской атаки находилась в большой комнате своей квартиры и смотрела фильм. Вдруг она услышала очень сильный взрыв и увидела пламя. По словам женщины, после этого все начало лететь мимо нее. Все произошло так быстро, что она не успела испугаться. У Татьяны разбился телевизор, побился кафель на кухне, а также повылетали все окна и балконная рама.
Татьяна рассказала об атаке на Кривой Рог: видео Суспильного
Своей историей также поделилась Ангелина.
Это было где-то в половине седьмого. Мы лежали, я сына хотела уже разбудить, когда внезапно услышали взрывы. Мы быстро побежали в туалет, через стену, чтобы спрятаться. Ну и сидели там, ждали,
– сказала она.
По словам женщины, квартира не уцелела. В ее доме окна повылетали полностью.
Ангелина объяснила, как пережила ракетный удар: видео Суспильного
Что известно о российском обстреле
- Страна-агрессорка обстреляла Кривой Рог ракетами. Александр Вилкул сообщал о по меньшей мере 3 попаданиях.
- В частности, оккупанты задели крышу пятиэтажки и попали по девятиэтажке. В жилом многоквартирном доме произошел пожар. Также это здание подверглось разрушениям.
- По состоянию на 13 марта известно о 7 погибших. Также 43 человека пострадали, в том числе 12 детей. Четверо взрослых и два ребенка находятся в тяжелом состоянии.