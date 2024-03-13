"Очень любила жизнь, людей и животных": воспоминания об Анжеле Чувпило, которая погибла в Кривом Роге
Источник:"УП Жизнь"
В результате удара по дому в Кривом Роге погибли 5 человек. Среди них - 55-летняя Анжела Чувпило. У нее остались дети, внуки и домашние животные.
Анжела Чувпило в момент удара по дому выгуливала собаку. Об этом рассказала знакомая женщины из Киева Татьяна Ефименко.
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Что известно об Анжеле Чувпило
Когда госпожа Анжела выгуливала собаку вместе с сыном и внучкой, россияне нанесли удар по дому рядом. Женщина получила смертельное осколочное ранение.
Несмотря на то, что Татьяна и Анжела проживают в разных городах, их объединяет любовь животных. Киевлянка ведет свою группу в социальной сети, куда присоединяются любители четвероногих из разных уголков Украины. В свое время среди них была и Анжела – так женщины и познакомились.
Анжела была одной из самых тактичных и благодарных людей, которых я знала. Очень любила жизнь, людей и своих животных,
– написала Татьяна в заметке.
По словам женщины, в момент обстрела Анжела вместе с сыном и внучкой выгуливали собаку. Ребенка успел прикрыть сын Анжелы. Они остались невредимыми.
Анжела имела кота, собаку и кролика. Последний раз женщины переписывались по лечению животных – из-за болезни врачи предлагали Анжеле усыпить ее кота.
Она так его любила, что со слезами просила меня помочь в лечении. За своим котиком она ухаживала, как за ребенком,
– сказала Татьяна.
Она также рассказала, что Анжела работала на двух работах, потому что нужно было погасить долги в ветклиниках, где она лечила животных.
Анжела болела, из-за чего у нее часто тряслись руки и было трудно что-то писать или печатать. Однако она всегда пыталась кому-то помочь и оставить комментарии в нашей группе,
– добавила Татьяна.
У Анжелы остались дочь, сын и внуки. А также ее домашние любимцы – кот, собака и кролик.
Сейчас семья ищет приют для животных, поскольку дочь женщины имеет аллергию.В результате удара по Кривому Рогу погибли 5 человек. Светлая память. Не простим.
Среди погибших в Кривом Роге – трое женщин и двое мужчин. Тело одного мужчины обгорело настолько, что его еще не идентифицировали.
Также известно о 49 пострадавших, из них 12 детей.