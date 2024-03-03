Опасный и мощный, - Игнат рассказал о "Шахеде", который влетел в дом в Одессе
Россия ударила по многоэтажке в Одессе, где погибли по меньшей мере 10 человек. Представитель Воздушных сил рассказал, каким дроном враг ударил по дому.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал об особенностях дрона, которым ударили по дому в Одессе 2 марта. По его словам, важно помнить, что “Шахеды” также бывают разных размеров.
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Это не маленький БпЛА
По словам Игната, у разных дронов может быть разная боевая часть разной массы. У модели дронам-камикадзе 136 боевая часть почти в два раза больше, чем у 131.
Хочу сказать, что 136 "Шахед", которым атаковали Одесскую область – это не какой-то маленький БпЛА. Это довольно такой большой самолет,
– отметил спикер.
Он отметил, что сам по себе вид вооружения опасный и мощный. По его словам, если такой боеприпас попадает в дом как в Одессе, то он "складываются" очень быстро.
Дрон, которым ударили по Одессе, мин иметь усиленную часть
- Россия 2 марта атаковала Одессу "Шахедами", один из них – попал в девятиэтажку и вызвал значительные разрушенияя. Вероятно, беспилотник мог иметь усиленную боевую часть.
- Такое мнение в эфире телемарафона высказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что сейчас эксперты работают над изучением этого и исследуют обломки "Шахеда", которые удалось обнаружить на месте.
- Гуменюк отметила, что враг постоянно модифицирует оружие, которой атакует нас.