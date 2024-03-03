Опасный и мощный, - Игнат рассказал о "Шахеде", который влетел в дом в Одессе

Россия ударила по многоэтажке в Одессе, где погибли по меньшей мере 10 человек. Представитель Воздушных сил рассказал, каким дроном враг ударил по дому.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал об особенностях дрона, которым ударили по дому в Одессе 2 марта. По его словам, важно помнить, что “Шахеды” также бывают разных размеров.

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Это не маленький БпЛА

По словам Игната, у разных дронов может быть разная боевая часть разной массы. У модели дронам-камикадзе 136 боевая часть почти в два раза больше, чем у 131.

Хочу сказать, что 136 "Шахед", которым атаковали Одесскую область – это не какой-то маленький БпЛА. Это довольно такой большой самолет,

– отметил спикер.

Он отметил, что сам по себе вид вооружения опасный и мощный. По его словам, если такой боеприпас попадает в дом как в Одессе, то он "складываются" очень быстро.

Дрон, которым ударили по Одессе, мин иметь усиленную часть