20 ноября оккупанты атаковали Желтые Воды в Днепропетровской области. По предварительным данным, враг поразил жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что известно об ударе по дому в Желтых Водах?

Около 5 утра появилась информация о вражеском ударе по пятиэтажному дому в Желтых Водах. Также в сети распространили видео, на котором видно охваченное пламенем многоэтажное здание.

Отмечается, что пожар бушует с 1-го по 5-й этаж. Кроме того, каналы пишут о раненых.

На данный момент официального подтверждения попадания в дом нет.

Напомним, в течение ночи Россия совершает атаку на Украину дронами и ракетами. В ряде областей раздавались взрывы. В частности, в Харькове враг нанес удар по медицинскому комплексу.

В результате попадание вражеского дрона в больницу в Шевченковском районе пострадали четыре человека, выбито более 50 окон.

Кроме того, власти сообщили о попадании в жилой комплекс в том же районе города. Повреждены 5 автомобилей на парковке и остекление окон первого этажа многоквартирного дома.