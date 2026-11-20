Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про удар по будинку в Жовтих Водах?

Близько 5-ої ранку з'явилася інформація про ворожий удар по п'ятиповерховому будинку у Жовтих Водах. Також у мережі поширили відео, на якому видно охоплену полум'ям багатоповерхівку.

Зазначається, що пожежа вирує з 1 по 5 поверх. Крім того, канали пишуть про поранених.

Наразі офіційного підтвердження влучання у будинок немає.

Нагадаємо, упродовж ночі Росія атакує Україну дронами і ракетами. У низці областей лунали вибухи. Зокрема, у Харкові ворог завдав удар по медичному комплексу.

Внаслідок влучання ворожого дрону по лікарні у Шевченківському районі постраждало четверо людей, вибито більше 50 вікон.

Окрім того, влада повідомила про влучання по житловому комплексу у тому ж районі міста. Пошкоджено 5 автомобілів на парковці та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку.