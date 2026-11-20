У мережі пишуть, що окупанти влучили по будинку в Жовтих Водах / Колаж 24 Каналу
20 листопада окупанти атакували Жовті Води, що на Дніпропетровщині. Попередньо, ворог влучив у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про удар по будинку в Жовтих Водах?
Близько 5-ої ранку з'явилася інформація про ворожий удар по п'ятиповерховому будинку у Жовтих Водах. Також у мережі поширили відео, на якому видно охоплену полум'ям багатоповерхівку.
Зазначається, що пожежа вирує з 1 по 5 поверх. Крім того, канали пишуть про поранених.
Наразі офіційного підтвердження влучання у будинок немає.
Нагадаємо, упродовж ночі Росія атакує Україну дронами і ракетами. У низці областей лунали вибухи. Зокрема, у Харкові ворог завдав удар по медичному комплексу.
Внаслідок влучання ворожого дрону по лікарні у Шевченківському районі постраждало четверо людей, вибито більше 50 вікон.
Окрім того, влада повідомила про влучання по житловому комплексу у тому ж районі міста. Пошкоджено 5 автомобілів на парковці та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку.
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