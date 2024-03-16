Мариуполь, драмтеатр, "Дети", – Зеленский вспомнил циничный удар и пообещал возмездие

Два года назад, 16 марта 2022 года, российские оккупационные войска нанесли бомбовый авиационный удар по драмтеатру в Мариуполе, в котором скрывались тысячи мирных жителей, в том числе и детей. Владимир Зеленский напомнил об этом страшном преступлении России и обратился к миру с призывом.

Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Об этом написал в своем телеграм-канале президент Украины.

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Зеленский вспомнил удар по Мариуполю

Президент вспомнил трагедию, произошедшую в Мариуполе два года назад. Тогда российские захватчики атаковали Драматический театр, где скрывались мирные жители от бомбардировок, перед которым была надпись "ДЕТИ".

Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность. Светлая память всем, чью жизнь забрал российский террор,

– отметил президент Украины.

Владимир Зеленский во вторую годовщину удара по драмтеатру Мариуполя обнародовал архивное видео.

Удар российских войск по драмтеатру в Мариуполе: смотрите видео

Удар оккупантов по драмтеатру в Мариуполе

Российская авиация 16 марта 2022 года сбросила бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе.

Известно, что здание театра было убежищем для сотен мариупольцев, которые потеряли дома в результате бомбежки и обстрелов города со стороны российской армии. В результате бомбового удара разрушена центральная часть здания театра, многие люди оказались под завалами.

Вскоре российские войска решили снести драмтеатр в Мариуполе. Таким образом оккупанты пытались прежде всего скрыть свои преступления, после того, как убили там сотни мирных украинцев.