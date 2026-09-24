Россия нанесла удар с помощью "Бандеролей" по ферме в Харьковской области: много погибших и раненых

Утром 24 сентября Россия совершила атаку на Старую Гнилицу в Харьковской области тремя боеприпасами типа "Бандероль". Один из них попал в овощное хранилище агропредприятия, где находились работники.

Об этом сообщает глава ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке?

Утром 24 сентября российские военные нанесли удар по Старой Гнилице Чугуевского района Харьковской области. Россияне применили три боеприпаса типа "Бандероль".

Один из них попал непосредственно в овощехранилище агропредприятия. На момент удара там находились работники, которые занимались сортировкой овощей. По уточненным данным начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, среди погибших – двое мужчин и четверо женщин.

По состоянию на 09:37 было известно о 12 людях, которые обратились за медицинской помощью после российского удара по агропредприятию. Все пострадавшие были госпитализированы в разные больницы.

Как сообщает "Суспильне", по словам директора областного центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Они получили, в частности, ранения головы и шеи.

Впоследствии Олег Синегубов подтвердил, что в результате атаки погибли шесть человек, а 12 пострадали. По количеству погибших этот российский удар стал крупнейшей атакой по Малиновской общине с начала полномасштабного вторжения.

Частные дома в Старой Гнилице в результате утренней атаки повреждений не получили. Сейчас на месте удара работают профильные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами, в результате чего в столице прогремела серия взрывов. В Днепровском районе был поврежден 16-этажный жилой дом – часть конструкций была разрушена, под завалами могли находиться люди.

Повреждения также зафиксированы в жилых домах и нежилом здании в Днепровском районе, медицинских учреждениях и автомобилях в Подольском, а также в складских помещениях в Святошинском и Соломенском районах. В одном из районов обломки ракеты упали на проезжую часть, еще в одном вспыхнул пожар на территории складских сооружений.

По предварительной информации, в результате российской атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Четырех пострадавших медики госпитализировали.