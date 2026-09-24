Про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку?

Уранці 24 вересня російські військові завдали удару по Старій Гнилиці Чугуївського району Харківської області. Росіяни застосували три боєприпаси типу "Бандероль".

Один із них влучив безпосередньо в овочесховище агропідприємства. На момент удару там перебували працівники, які займалися сортуванням овочів. За уточненими даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед загиблих – двоє чоловіків та четверо жінок.

Станом на 09:37 було відомо про 12 людей, які звернулися по медичну допомогу після російського удару по агропідприємству. Усіх постраждалих ушпиталили до різних лікарень.

Як повідомляє Суспільне, за словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, четверо людей перебувають у тяжкому стані. Вони отримали, зокрема, поранення голови та шиї.

Згодом Олег Синєгубов підтвердив, що внаслідок атаки загинули шестеро людей, а 12 постраждали. За кількістю загиблих цей російський удар став найбільшою атакою по Малинівській громаді від початку повномасштабного вторгнення.

Приватні будинки у Старій Гнилиці внаслідок ранкової атаки пошкоджень не зазнали. Наразі на місці удару працюють профільні служби, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, через що в столиці пролунала серія вибухів. У Дніпровському районі зазнав пошкоджень 16-поверховий житловий будинок – частина конструкцій була зруйнована, під завалами могли перебувати люди.

Пошкодження також зафіксували у житлових будинках і нежитловій будівлі в Дніпровському районі, медичних закладах та автомобілях у Подільському, а також складських приміщеннях у Святошинському та Солом'янському районах. В одному з районів уламки ракети впали на проїжджу частину, ще в одному спалахнула пожежа на території складських споруд.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.