Удар по Фирташу: "Черкассыгаз" вернут в госсобственность по решению СНБО

Предприятие "Черкассыгаз" перейдет из частной собственности в Государственную. Его связывают с окружением олигарха Дмитрия Фирташа.

Согласно решению СНБО, завод вернут в управление государства. Соответствующий вопрос ведомство рассмотрело на заседании 20 августа.

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На эту тему докладывал, в частности, министр энергетики Герман Галущенко. В результате приняли протокольное поручение, которое касается возвращения предприятия в государственную собственность.

Подробности о решении СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что в свое время государство потеряло это предприятие вследствие мошеннических манипуляций.

СНБО поручил осуществить мероприятия по возвращению госпакета акций АО "Черкассыгаз", определить виновных и возместить нанесенные государству убытки и установить контроль над предприятием.

Что известно о "Черкассыгаз"?

Это предприятие, которое обслуживает газораспределительные сети на территории Черкасской области. Его связывают с бизнесменами Игорем Ворониным и Юрием Величком. Оба занимали руководящие должности в газовых структурах Фирташа.

Путаница с предприятием "Черкассы Азот"

Во время брифинга Данилов сообщил, что решение СНБО касается предприятий "Черкассыгаз" и "Черкассы Азот". Последнее входит в холдинг Ostchem Фирташа, это его основной актив.

Впрочем, впоследствии в комментарии LIGA.net представители DF Group Фирташа подчеркнули, что решение касается только "Черкассыгаз". Ссылаясь на расшифровку заявления, там утверждают, что чиновник ошибся. Мол, из контекста это понятно. В пресс-службе подчеркнули, что уже обратились по этому поводу в СНБО.